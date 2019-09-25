Son Dakika Haberleri: ÇESOB Başkanı Recep Gür;
Son Dakika Güncel Haber

ÇESOB Başkanı Recep Gür;

54 dakika önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 32.'si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarına destek veren ve katkıda bulunan kamu, kurum ve kuruluş yetkililerine, katılımcılara ve emeği geçenlere bir teşekkür mesajı yayımladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür;, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 32.'si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarına destek veren ve katkıda bulunan kamu, kurum ve kuruluş yetkililerine, katılımcılara ve emeği geçenlere bir teşekkür mesajı yayımladı.


Ahilik Haftası kutlamalarının Çorum'da halkın ve resmi kurumların desteğiyle coşku içerisinde geçtiğini ifade eden Başkan Gür, "Çorum'da bu yıl 32.'sini düzenlediğimiz Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli kültürel etkinliklerle 3 gün boyunca dolu dolu ve çok renkli geçti.


Ahilik Haftası tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir. Bu vesileyle kutlamalara desteğini esirgemeyen başta Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere


İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük'e, Oda ve borsa başkanlarımıza, Halkbank yetkililerine, basın mensuplarımıza ve değerli Çorum halkına teşekkür ediyorum. Kutlamalara katılarak Birliğimizi en güzel şekilde temsil eden Esnaf Odası Başkanlarıma da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."şeklinde konuştu. - ÇORUM

Ahilik Haftası, Recep Gür , Çorum, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Adil Gür'den ilginç iddia: Üçüncü bir ittifak çıkabilir
Ceren Damar'ın babasından dikkat çeken açıklama: İntihar mektubu olaydan sonra yazıldı Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 19:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇESOB Başkanı Recep Gür;
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]