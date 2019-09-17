ÇESOB Başkanı Recep Gür'den Ahilik Haftası mesajı;

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 32. kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.



Başkan Gür, mesajında, "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur" dedi.



Ahilik Teşkilatı'nın millet ve devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlerimizden olduğunu vurgulayan Recep Gür, "Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına Çorum'da 18-20 Eylül tarihleri arasında kutlayacağımız 32. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle anarken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Ahirete intikal eden tüm esnaf ve sanatkarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum"' diye konuştu.



ÇESOB Başkanı Gür, ayrıca kutlamalara tüm esnaf ve sanatkarları davet ederken, kutlama programı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:



18 EYLÜL ÇARŞAMBA



08.00 Yılın Ahisi tarafından sabah kahvaltısı ikramı,



10.00 Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması,



10.30 Kutlama Komitesi tarafından Valilik ziyareti,



11.00 Kutlama Komitesi tarafından Garnizon ziyareti,



11.30 Kutlama Komitesi tarafından Belediye Başkanlığı ziyareti,



13.00 Anadolu Özel Eğitim Mesleki Okulu'nun ziyaret edilmesi,



14.30 Vali Atıl Uzelgün Huzurevi ile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi'nde yaşlıların ziyaret edilmesi. Burada Berberler ve Kuaförler Odası tarafından tıraş etkinliği ve Sebzeciler ve Pazarcılar Odası tarafından meyve ikramı,



15.00 Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde 'Ahilik' konulu konferans.



19 EYLÜL PERŞEMBE



10.30 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı'ndan Hürriyet Parkı'na kadar kortej yürüyüşü,



11.00 Program açılışı,



11.30 Açılış konuşmaları, hediye ve plaket töreni,



12.00 Halk oyunları gösterisi



12.30 Esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik Pilavı ve yanıç ikramı. (Yer: Hürriyet Meydanı)



13.30 ÇESOB tarafından Esnaf Odası Başkanları ile Boğazkale ve Hattuşa ören yeri gezisi.



20 EYLÜL CUMA



13.00 Cuma namazında Ulu Cami'de ahirete intikal etmiş şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensuplarına Mevlit-i Şerif okutulması,



13.30 Cuma namazı sonrası Ulu Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnafevleri Cami ve Abdibey Camilerinde cemaate Ahilik Pilavı ikramı." - ÇORUM