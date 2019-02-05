Son Dakika Haberleri: Çesob Girişimcilik Kursu Açacak

Çesob Girişimcilik Kursu Açacak

1 saat önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik girişimcilik kursu düzenleyecek.

Çesob Girişimcilik Kursu Açacak, System.String[]
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik girişimcilik kursu düzenleyecek.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleşecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere girişimcilik belgesi verilecek. Kursiyerler, girişimcilik belgesi ile yatırım projelerine KOSGEB'den hibe desteği alabilecek.

Girişimcilik kursu iş birliği protokolü, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve ÇESOB Başkanı Recep Kılıç tarafından imzalandı.

Şahan, girişimcilik eğitimi alacak girişimci adaylarının, kendi işlerini kurarak ülke ekonomisine katkı sağlama fırsatı yakalayacağını söyledi.

Gür de kurs ile girişimci adaylarının önünü açmayı hedeflediklerini belirterek, "Kurs kayıtlarımız önümüzdeki günlerde başlayacak. Katılmak isteyen girişimci adaylarımız, ÇESOB'a başvurabilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:59 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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