Son Dakika Haberleri: ÇESOB'tan Arasta teşekkürü
Son Dakika Güncel ÇESOB'tan Arasta teşekkürü - Son Dakika

ÇESOB'tan Arasta teşekkürü

6 saat önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Arasta Sağlıklaştırma Projesi'nin hayata geçmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ÇESOB'tan Arasta teşekkürü, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Arasta Sağlıklaştırma Projesi'nin hayata geçmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.


ÇESOB Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.


Gür, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çorum'u cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılına taşıyacak proje ve yatırımlara destek vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Ayakkabıcılar Arastası'nda yapılacak olan Arasta Sağlıklaştırma Projesi ile de bölgenin Çorum'a yakışır modern bir görünüme kavuşacağının altını çizen Başkan Gür, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm parti yöneticilerine teşekkür etti.


AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, esnaf ve sanatkarların istek ve taleplerini önemsediklerini belirterek, Çorum'u hep birlikte kalkındıracaklarını söyledi.


AK Parti olarak Çorum'a katma değer kazandıran herkesin yanında olduklarını ifade eden Ahlatcı, "Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 7 gün 24 saat emrindeyiz. Telefonumuz 24 saat açık. Esnafımız için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Recep Gür , Çorum, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇESOB'tan Arasta teşekkürü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]