ÇESOB'tan Başkan Aşgın'a teşekkür ziyaret - Son Dakika

Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, pandemi döneminde esnafa sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi'nin Türkiye'de ilklere imza atarak hayata geçirdiği desteklerle, zor günlerde esnafın yanında olduğunu vurgulayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Esnaf dostu bir belediye başkanımız var. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına Başkan Aşgın'a minnettarız" dedi.

Yaklaşık 1 yıldır devam eden pandemi sürecinin en çok etkilediği kesimlerden birisi de esnaf ve sanatkarlar oldu. Çorum Belediyesi'nin sağladığı destekler zor günlerde Çorum esnafına nefes aldırdı. Örneği bulunmayan projelere imza atan Çorum Belediyesi esnafın takdirini topladı.

'Esnaftan teşekkür ziyareti'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve beraberindeki oda başkanları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek, özellikle pandemi sürecinde esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Türkiye'nin birçok ilinde yapılmayan ilkler Çorum'da yapıldı. Esnaf dostu ve esnafın içinden gelen bir belediye başkanımız var. Biz de Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak yapacağınız tüm çalışmalarda her konuda sizin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

'Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, 'Esnaf dostu' ifadesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve buna layık olmaya çalışacağını söyledi. Geçmişte esnaflık yapan bir kişi olarak esnafın yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Aşgın, esnafın yanında olmaya ve esnaf dostu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çorum Belediyesi'nin esnafa destek anlamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, "Nerede bir dert varsa bu dert bizim derdimizdir diye düşündük. Esnafımıza da imkanlarımız ölçüsünde neler yapabileceğimizin telaşı içerisinde olduk" diye konuştu.

"Toplu taşımaya 600 bin lira destek sağladık"

Pandemi süresince Çorum Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarlara yaptıkları yardımları özetleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Pandemi döneminde 2020 yılında 125 adet M plaka sahibi esnafımızdan 75 bin 200 TL tutarındaki Güzergah İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı ücreti almadık. Yine 2020 yılında 201 adet T Plaka araç sahibi esnafımızdan Çalışma Bandrolü bedelini almadık. 2021 yılında da S Plaka araç sahibi esnafımızın belediyeye ödemesi gereken 250 bin TL tutarındaki Güzergah İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı ücreti almayacağız.

2020 yılında toplu ulaşıma da ciddi destekler verdik. Korona virüs salgınında canını ortaya koyarak çalışan sağlıkçılarımızın ücretsiz taşınması için 96 bin TL destekte bulunduk. Yine ULAŞ A.Ş.'ye şirketimiz olan BELTAŞ üzerinden şehrimizdeki toplu ulaşımın aksamaması için 600 bin TL destekte bulunduk.

2020 yılının Mart ayından itibaren faaliyetleri kısıtlanan veya faaliyetlerine ara verilen Bin 157 esnafımıza 250'şer TL'lik bir alışveriş çeki takdim ettik ve orada da verdiğimiz alışveriş çeklerinin yerel esnafımızda kullanılması şartı getirdik. Böylece yerel esnafımıza da katkı sunmaya çalıştık" dedi.

"Bin 900 esnafa 520 bin TL'lik bir alışveriş çeki verildi"

"2021 yılına gelince bu sefer 250 TL olmasın da 300 TL olsun dedik. 773 esnafımıza yine yerel esnaftan alışveriş yapmaları şartıyla 300'er TL'lik alışveriş çeklerini takdim ettik ve dağıtmaya da devam ediyoruz" diyen Başkan Aşgın, şunları kaydetti:

Bugüne kadar Türkiye genelinde faaliyet gösteren belediyeler içinde eşine az rastlanan Bin 900 esnafımıza 520 bin 500 TL'lik bir alışveriş çeki yardımında bulunduk. Çorum Belediyesi olarak bu yardımı iki kez yaptık ama ihtiyaç olması durumunda tekrar yapmaya da hazırız. Ama inşallah pandemi dönemi ortadan kalkar ve esnafımız tam kapasiteli bir şekilde işyerlerini açar ve bu yardıma da gerek duymazlar.

Yine 2020 yılında çalışmaları kısıtlanan ve faaliyetlerine ara verilen esnaflarımızdan 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait çevre temizlik vergisi ve reklam vergisi almadık. Belediyemize ait 62 kiracımızdan toplam 699 bin 682 TL + KDV ücretini sorumluluk bir sahibi belediye olarak kira almadık. Yine devam eden pandemi dolayısıyla 66 işyerimizden 1 milyon 418 bin 836 TL bedeli olan kirayı almaktan vazgeçtik. Böylece 135 kiracımıza toplam 2 milyon 200 bin TL +KDV kira desteğinde bulunmuş olduk. Buda belediyemizin kiracı esnafına yapmış olduğu bir fedakarlıktır. Tabi bunun esnafımızın yapmış olduğu fedakarlığın yanında bir hesabı yoktur. Ayrıca korona virüs nedeniyle kısıtlanan ve faaliyetlerine ara verilen esnafımıza, odalarımızla yaptığımız istişare sonucunda gıda ve hijyen setlerini ulaştırdık. Bizden ilaçlama talep eden tüm ticari işletmelerimizin işyerlerini dezenfekte edilmesini sağladık."

"Filyasyon ekipleri için 25 araç kiralandı"

"Salgının zirve yaptığı günlerde Valimiz Mustafa Çiftçi'nin filyasyon ekipleri için talep ettiği 25 aracı ÇESOB ve Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odamızla yaptığımız istişareler sonucu taksici esnafımızla çözdük" diyen Aşgın, "Böylece taksici esnafımıza günlük 210 TL ödenmek kaydıyla 500 bin TL katkıda bulunmuş olduk. Aşılama döneminde de 5 taksici esnafımıza halen bu ödemelerimiz devam etmektedir. Bu örnek işbirliği için ÇESOB Başkanımıza ve Oda Başkanımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca Sosyal destek kartı bizim çok önemsediğimiz bir projemizdir. Gıda Bankası aracılığıyla 8 bin aileye yaptığımız gıda yardımını Vakıfbank ile yaptığımız protokol ile yerel esnaftan alışveriş yapmaları şartı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz ve bugüne kadar 2 bin aileye de kartlarını teslim ettik. Bu uygulama yine Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı örnek bir uygulama olduğunu bilinmesini istiyorum. Bu kapsamda Çorum merkezde faaliyet gösteren 60 esnafımızla da sözleşmelerimizi yaptık. İhtiyaç sahibi aileler istediği esnaftan istediği şekilde alışverişlerini yapabilecekler. 1 Nisan itibariyle de alışverişleri başlatacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM