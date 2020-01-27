ÇESOB'tan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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ÇESOB'tan depremzedeler için yardım kampanyası

21 dakika önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremler sonrası zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için yardım kampanyası düzenlendi.

ÇESOB'tan depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremler sonrası zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için yardım kampanyası düzenlendi.


ÇESOB'da esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelerek, yardım kampanyasına destek çağrısında bulunan Birlik Başkanı Recep Gür, kampanya kapsamında esnaf odaları aracılığıyla toplanacak kuru gıda, battaniye, giysi, ısıtma cihazları, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin bölgeye biran önce ulaştırılması gerektiğini söyledi.


İlçe esnaf odaları tarafından sağlanacak yardım malzemelerinin 30 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar, merkez esnaf odaları için de 31 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar Birliğe ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Recep Gür, içinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde depremzedelerin acil yardıma ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.


Başkan Gür, son olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Yüce Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dedi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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