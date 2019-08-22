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ÇESOB'tan oda genel sekreterlerine eğitim

30 dakika önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Birliğe bağlı Oda Genel Sekreterlerine Nace Kodu eğitimi verildi.

ÇESOB'tan oda genel sekreterlerine eğitim, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Birliğe bağlı Oda Genel Sekreterlerine Nace Kodu eğitimi verildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitim seminerinde sırasıyla genel sekreterler görev, yetki ve çalışma esasları, eğitim-katılım payı, sicil yönetmelik değişiklikleri ve ESBİS Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.


Eğitim seminerinde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, eğitimin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, genel sekreterleri özelikle Nace kodları konusunda uyardı. Düzeltilmeyen ve yanlış giren Nace kodlarının yeni bir kayıt yeni bir oda anlamı taşıdığını ifade eden Gür, oda üyelerine yeniden külfet bindirilmemesi için bu konuda titizlik gösterilmesi gerektiğini kaydetti.


ÇESOB'ta gerçekleştirilen eğitim seminerine Birlik Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürlüğü Yetkilisi Tülay Şahin, Birlik Denetim Kurulu üyesi Erdoğan Yılmaz, Birlik Disiplin Kurulu üyesi Halil Gürbüzer, Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan, Birlik Sicil Müdürü Fatma Kaya ile çok sayıda İl ve İlçe Oda Genel Sekreteri katıldı. - ÇORUM

Çorum, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
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