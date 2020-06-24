ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı - Son Dakika

ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı Birlik'te gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı Birlik'te gerçekleştirildi.

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ÇESOB Başkanı Recep Gür Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hazır bulundu.


Toplantıda esnaf ve sanatkarların talep ve sorunları ile pandemi süreci masaya yatırıldı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum'da koronavirüs salgınına karşı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce başarılı kararlar alındığını ve böylece Çorum'da Kovid-19 seyrinin kontrollü bir şekilde sürdüğünü söyledi. Salgına karşı tüm esnaf ve sanatkarları uyaran Gür, maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemine vurgu yaptı.


Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara kredi desteği sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Recep Gür, bu süreçte işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflara da maddi ve manevi destek veren Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm siyasi parti temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.


Buna karşın kahveci esnafının mağduriyet yaşamaya devam ettiğini ifade eden Gür, bugünlerin de elbet geçeceğini dile getirerek, dünya ülkelerini kasıp kavuran salgının ülkemizde hala etkisinin devam ettiğini ancak buna karşın hükümetin aldığı önlemlerin de takdire şayan olduğunu kaydetti.


Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla birlikte büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Gür, bu sürecin de üstesinden gelineceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Çorum, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:04 Kaynak: İHA

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