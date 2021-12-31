ÇESODER yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çocuk Evleri Sosyal Gelişim Derneği (ÇESODER) Genel Başkanı Ali İmran Aksu ve dernek yönetimini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, dernek başkanı Aksu kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek, devlet himayesinde koruma altında kalan çocuk ve gençler ile bu kuruluşlardan ayrılmış olan bireyler ve toplum dinamiklerinin güçlenmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan derneğin çalışmaları ve ileriye yönelik hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, dernek başkanı Aksu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.