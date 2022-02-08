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Cesur çoban köpeği, domuzların oyununu bozdu: Koyun sürüsü az daha yem oluyordu! - Son Dakika

Cesur çoban köpeği, domuzların oyununu bozdu: Koyun sürüsü az daha yem oluyordu!

08.02.2022 13:00

Kilis'in Musabeyli ilçesinde domuz sürüsü, gözüne kestirdiği koyun sürüsüne saldırmak istedi. Ancak bu sırada hızla domuzlara doğru koşan çoban köpeği, domuzları korkutarak sürüsünü korumayı başardı.

Musabeyli ilçesine bağlı Fericek köyünde hayvanlarını otlatan Murat Yılmaz, ormanlık alanda domuz sürüsü gördü.
Domuzların ağaçların arasından çıkması için ses çıkaran Yılmaz, köpeğinin havlamasıyla kaçmaya başlayan domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KÖPEK VE DOMUZ KARŞI KARŞIYA

Yavru domuzların da yer aldığı sürü, bir süre koştuktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Görüntülerde, sürüden ayrılan bir domuzun köpekle karşı karşıya geldiği, ardından sürünün peşinden koştuğu anlar da yer alıyor.

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Murat Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cesur çoban köpeği, domuzların oyununu bozdu: Koyun sürüsü az daha yem oluyordu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesur çoban köpeği, domuzların oyununu bozdu: Koyun sürüsü az daha yem oluyordu! - Son Dakika
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