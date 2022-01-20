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Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar - Son Dakika

Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar

20.01.2022 13:42

Kars'ta başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun cesareti ise herkesin dikkatini çekti.

Yusufpaşa Mahallesinde meydan gelen olayda sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısına elleriyle karşılık veren çocuğun imdadına vatandaşlar yetişti.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Çocuk son anda köpeklerin saldırısından kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa saldırması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun can havliyle kendini savunması yer alıyor.

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Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar - Son Dakika
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