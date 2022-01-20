Yusufpaşa Mahallesinde meydan gelen olayda sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısına elleriyle karşılık veren çocuğun imdadına vatandaşlar yetişti.
Çocuk son anda köpeklerin saldırısından kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa saldırması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun can havliyle kendini savunması yer alıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar - Son Dakika