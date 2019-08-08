Cesur'dan uyuşturucuya geçit yok
17 dakika önce
Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Cesur isimli narkotik köpeği ihbar yapılan bir evde de gizlenmiş uyuşturucuları kısa sürede buldu.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Cesur isimli narkotik köpeği ihbar yapılan bir evde de gizlenmiş uyuşturucuları kısa sürede buldu.
Bartın'ın Ulus
ilçesine bağlı Eldeş Köyünde meydana gelen olayda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik köpeği Cesur'un da katılımıyla yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ve 16 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - BARTIN
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