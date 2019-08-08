Cesur'dan uyuşturucuya geçit yok

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Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

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