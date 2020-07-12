'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolunda yol kontrol ve arama noktasında durdurulan iki araçta dedektör köpek Cesur'un yardımı ile 9 gram plaka esrar ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat- Nusaybin karayolunda yol kontrol ve arama noktasında durdurulan iki araçta dedektör köpek Cesur'un yardımı ile 9 gram plaka esrar ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldığı esnada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine üst araması yapılan N.D. isimli şahsın cüzdanında 9 gram plaka esrar ele geçirildi. Aynı karayolu üzerinde durdurulan başka bir araçta seyahat eden C.Ç. isimli şahsa uyuşturucu madde köpeği Cesur'un yine tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucu ile yakalanan N.D. ve C.Ç.'nin ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MARDİN

Nusaybin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
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