Son Dakika Haberleri: Cesur Vatandaş Hırsızı Böyle Kaçırdı

Cesur Vatandaş Hırsızı Böyle Kaçırdı

1 saat önce

Maltepe'de kimliği belirlenemeyen hırsızlar, gözüne kestirdikleri bir aracın bagajındaki malzemeleri çalmaya çalıştı.

Maltepe'de kimliği belirlenemeyen hırsızlar, gözüne kestirdikleri bir aracın bagajındaki malzemeleri çalmaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir mahalle sakini, hırsızları fark ederek bağırmaya başladı. Vatandaşın hırsızları engelleyerek kaçırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Maltepe Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen hırsızlar gözüne kestirdikleri bir aracın yanına gelerek park halinde olan bir aracın bagajını açtı ve araç içerisinde bulunan malzemeleri çalmaya çalıştı. O sırada yoldan geçerek olaya tanık olan bir vatandaş duruma müdahale etmek istedi. Vatandaş, hırsızlara bağırarak onları engellemeye çalıştı. Bağırarak kendilerine doğru gelen vatandaşı gören hırsızlar da araçtan uzaklaşarak kaçmaya başladı. Ardından hırsızların peşinden bir süre giden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşın, araç bagajından malzeme çalmaya çalışan hırsızları bağırarak engellediği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar aracın yanına gelip bagajını açıyor. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, durumu fark ederek bağırıyor ve hırsızlara doğru ilerliyor. Hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

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