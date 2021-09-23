'Cesur' ve 'Sabuh'lu aramada 11 kilo esrar bulundu - Son Dakika

MARDİN'de bir ev ile bahçesinde özel eğitimli narkotik köpekleri 'Cesur' ve 'Sabuh' ile yapılan aramada 11 kilogram kubar esrar ile 4 metre uzunluğunda 60 kök kenevir ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yedikardeş Mahallesi'nde ikamet eden İ.T.'nin, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiği bilgisinin alınması üzerine operasyon yapıldı. Şüpheli İ.T.'nin evinde ve bahçesinde, uyuşturucu madde arama köpekleri 'Cesur' ve 'Sabuh' ile yapılan aramada, 4 metre kadar uzamış 60 kök kenevir bitkisiyle evin farklı yerlerine gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İ.T., gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.