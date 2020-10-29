CETA, AB ile Kanada arasında ticareti artırdı - Son Dakika

CETA, AB ile Kanada arasında ticareti artırdı

29.10.2020 20:11
CETA, AB ile Kanada arasında ticareti artırdı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ile Kanada arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) karşılıklı ticareti artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ile Kanada arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) karşılıklı ticareti artırdığını söyledi.

Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun katılımıyla AB-Kanada Liderler Toplantısı yapıldı.

Charles Michel, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, AB ve Kanada'nın insan hakları, hukukun üstünlüğü ve küresel konularda çok taraflılık gibi ortak değerleri paylaştığını dile getirdi.

Michel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik toparlanma, AB-Kanada ilişkileri ve uluslararası başlıkları ele aldıklarını ifade etti.

AB ile Kanada arasında imzalanan CETA'nın 3 yıldır geçici biçimde yürürlükte olduğunu belirten Michel, "CETA'nın yürürlüğe girmesiyle ikili ticaret, mallarda yüzde 24, hizmetlerde ise yüzde 25 oranında artış gösterdi. CETA'nın bütün AB üyesi ülkeler tarafından onaylanacağını umuyorum." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de CETA'nın olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ve ticaret hacmini artırdığını söyledi.

AB ve Kanada ticaret temsilcilerinin anlaşmanın iki taraf için faydalarını artırmak üzere çalışmalar yapacağını ifade eden Von der Leyen, Trudeau'yu gelecek yıl İtalya'da yapılacak G20 Küresel Sağlık Zirvesi'ne davet ettiğini aktardı.

İngiltere ile müzakereler

Von der Leyen, AB ile İngiltere arasında devam eden ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek olan anlaşma müzakerelerine ilişkin, "Müzakereler son 1 haftada yoğunlaştırılmış olarak devam ediyor. En önemli başlıklar adil rekabet ile balıkçılık olarak öne çıkıyor. Bu iki alanda ilerleme görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin Fransa'daki saldırılar ve ifade özgürlüğüyle ilgili sorusunu yanıtlayan Von der Leyen, "İfade özgürlüğü savunulması gereken bir temel haktır. Avrupa Birliği dini inançlara saygı duyar. Dinin arkasına saklanan şiddeti asla kabul etmeyeceğimiz konusunda çok net olmamız gerektiğine inanıyorum. Gerçek din barışçıldır." dedi.

Charles Michel, Avrupa Birliği, Ticaret, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CETA, AB ile Kanada arasında ticareti artırdı - Son Dakika Ekonomi

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