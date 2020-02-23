Çete lideri kadın çıktı - Son Dakika
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Çete lideri kadın çıktı

6 saat önce

Çete lideri kadın çıktıDİYARBAKIR Kaçakçılık Suçları ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini M.Ş. adlı kadının yaptığı çeteyi çökertti.

Çete lideri kadın çıktı

DİYARBAKIR Kaçakçılık Suçları ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini M.Ş. adlı kadının yaptığı çeteyi çökertti. M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmada, M.Ş. adlı kadının liderliğini yaptığı çetenin izini buldu. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, Çarşamba sabahı çeteye yönelik operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Çetenin borç verdiği kişileri, kaçırıp bir eve kapattığı ve zorla senet imzalattığı, borçlarını ödeyemeyenlerin ise ev, arsa, otomobil gibi mallarına el koydukları ortaya çıktı.

Zorla senet imzalatarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira borçlandırdıkları belirlenen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'nitelikli yağma', 'tefecilik' ve 'tehdit' gibi suçlardan işlem yapılan şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 3 şüpheli, ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çete lideri kadın çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
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