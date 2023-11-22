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Polisin el koyduğu telefondan vahşet çıktı! Çete, iki genci tepeden tırnağa bantlayıp kerpetenle dillerini çekmiş - Son Dakika

Polisin el koyduğu telefondan vahşet çıktı! Çete, iki genci tepeden tırnağa bantlayıp kerpetenle dillerini çekmiş

Diyarbakır'da 9 kişilik bir çetenin, hırsızlık suçundan tutuklanan bir kadınla ilgili ifadesini değiştirmesini istedikleri Muhammet Şitil ve Ramazan Demirel adlı gençlere akılalmaz işkencelerde bulundukları ortaya çıktı. El konulan cep telefonlarından çıkan görüntülerde, Şitil'in vücudunun tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili ve ayak parmaklarının çekildiği ardından çekiçle diz kapaklarına vurulduğu anlar yer aldı.

22.11.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:33
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Diyarbakır'da bir evde zorla alıkonulan Muhammet Şitil ve Ramazan Demirel adlı gençlere akılalmaz işkenceler uygulayan 9 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Çete mensuplarının el konulan cep telefonundan çıkan görüntülerde, iki gencin vücudunun tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili ve ayak parmaklarının çekildiği ve göbeklerine naylon eritilerek damlatıldığı görüldü.

9 KİŞİLİK ÇETE OPERASYONLA ÇÖKERTİLDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'ın 9 kişilik çete, işkenceye uğrayanların ve onlardan birinin babasının teşhis etmesiyle çökertildi. Haklarında, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile gece vakti birlikte yağma, eziyet etme" suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Çete mensuplarının telefonundan çıktı! İki genci tepeden tırnağa bantlayıp, kerpetenle dillerini çekmişler

DİLLERİNİ VE AYAK PARMAKLARINI PENSEYLE ÇEKTİLER

İddianameye göre, bir hırsızlık olayı ile ilgili tanık olarak ifadesini değiştirmesi ve suçu üstlenmesi için çete üyeleri tarafından zorla alıkonularak bir eve hapsedilen Muhammet Şitil'in vücudu tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili, ayak parmakları çekildi, ardından çekiçle diz kapaklarına vuruldu.

Çete mensuplarının telefonundan çıktı! İki genci tepeden tırnağa bantlayıp, kerpetenle dillerini çekmişler

GÖBEĞİNE NAYLON ERİTİLEREK DAMLATILDI

Yetmedi, rakı şişesiyle kafasından darp edildi. Göbeğine naylon eritilerek damlatıldı. Çığlık sesleri duyulmasın diye ağzına kadın çorabı sokuldu. Ardından hırsızlığı kendisinin yaptığı şekilde suçu üstlenmeye zorlanarak cep telefonuyla kayda alındı.

Çete mensuplarının telefonundan çıktı! İki genci tepeden tırnağa bantlayıp, kerpetenle dillerini çekmişler

CEP TELEFONUNDAN AKILALMAZ FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

İşkence gören çocuğun babasının şikâyeti üzerine 2'si kadın 9 çete üyesi yakalandı, 5'i tutuklandı. İncelenmek üzere el konulan cep telefonlarından çıkan görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin el koyduğu telefondan vahşet çıktı! Çete, iki genci tepeden tırnağa bantlayıp kerpetenle dillerini çekmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin el koyduğu telefondan vahşet çıktı! Çete, iki genci tepeden tırnağa bantlayıp kerpetenle dillerini çekmiş - Son Dakika
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