Diyarbakır'da bir evde zorla alıkonulan Muhammet Şitil ve Ramazan Demirel adlı gençlere akılalmaz işkenceler uygulayan 9 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Çete mensuplarının el konulan cep telefonundan çıkan görüntülerde, iki gencin vücudunun tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili ve ayak parmaklarının çekildiği ve göbeklerine naylon eritilerek damlatıldığı görüldü.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'ın 9 kişilik çete, işkenceye uğrayanların ve onlardan birinin babasının teşhis etmesiyle çökertildi. Haklarında, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile gece vakti birlikte yağma, eziyet etme" suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İddianameye göre, bir hırsızlık olayı ile ilgili tanık olarak ifadesini değiştirmesi ve suçu üstlenmesi için çete üyeleri tarafından zorla alıkonularak bir eve hapsedilen Muhammet Şitil'in vücudu tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili, ayak parmakları çekildi, ardından çekiçle diz kapaklarına vuruldu.
Yetmedi, rakı şişesiyle kafasından darp edildi. Göbeğine naylon eritilerek damlatıldı. Çığlık sesleri duyulmasın diye ağzına kadın çorabı sokuldu. Ardından hırsızlığı kendisinin yaptığı şekilde suçu üstlenmeye zorlanarak cep telefonuyla kayda alındı.
İşkence gören çocuğun babasının şikâyeti üzerine 2'si kadın 9 çete üyesi yakalandı, 5'i tutuklandı. İncelenmek üzere el konulan cep telefonlarından çıkan görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Güncel › Polisin el koyduğu telefondan vahşet çıktı! Çete, iki genci tepeden tırnağa bantlayıp kerpetenle dillerini çekmiş - Son Dakika