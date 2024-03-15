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Varlık yönetimi ve finansal danışmanlık sektörünün önde gelen firmalarından Cetera, 9.000 profesyonelden oluşan ağına dört adet ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) kullanımına onay verdi.

Cetera, Bitcoin'e Onay Veren İlk Büyük Varlık Yönetimi Firmalarından Biri Oldu

Varlık yönetimi ve finansal danışmanlık sektöründe önemli bir oyuncu olan Cetera, bünyesindeki 9.000 profesyoneli kapsayan ağında dört adet ABD merkezli spot bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) kullanımına onay verdiğini açıkladı. Bu fonlar; BlackRock tarafından yönetilen IBIT, Fidelity'nin FBTC, Franklin Templeton'ın EZBC ve Invesco tarafından sunulan BTCO olup, bu seçimlerin arkasında yatan temel nedenler arasında bu sağlayıcıların piyasaya yeni ürün sunma konusundaki kanıtlanmış başarıları, gerekli kaynaklara, araçlara ve bilgi birikimine sahip olmaları gösterildi.

Cetera tarafından yapılan duyuruda, bu yeni politikanın, finansal danışmanların müşterilerine yatırım portföylerine bu fonları eklemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmalarına yardımcı olacak eğitim kaynaklarını içereceği ve bu eğitimin 25 Mart'ta başlayacağı belirtildi. The ETF Store'un Başkanı Nate Geraci, bu gelişmeye ilişkin olarak, finansal danışmanlık firmalarının Bitcoin ETF'lerinin kullanımına ilişkin basın bültenleri yayınlamasının, bu ürünlerin sektörde bir farklılaşma noktası veya rekabet avantajı olarak görülmeye başlandığının bir işareti olduğunu dile getirdi.

Cetera, bu hamleyle, resmi bir Bitcoin politikası oluşturan ilk varlık yönetimi firmalarından biri olduğunu iddia ederken, Bitcoin'e olan ilginin "katlanarak" arttığını ve daha fazla yatırımcının bu ürünlere yönelik merakını ve kripto para birimine olan maruziyet isteğini ifade ettiğini vurguladı. Şirket, Şubat 2024 itibarıyla yaklaşık 50 milyon insanın Bitcoin sahibi olduğunu tahmin ediyor.

Cetera Yatırım Ürünleri ve Ortak Çözümleri Başkanı Matt Fries, Bitcoin ETF'lerine yönelik ihtiyatlı yaklaşımlarını ve finans profesyonellerine bu ürünleri müşteri portföylerine dahil etmeleri konusunda rehberlik etmek için önemli bir kılavuz geliştirmeye verdikleri önceliği vurguladı. Fries ayrıca, şirketin Bitcoin ETF'lerinin ve ilgili ürünlerin etkilerini proaktif bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğini ve finansal profesyonellerin müşterileriyle Bitcoin ETF'lerini benimsemeleri konusunda iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Son olarak kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin benimsenmesinin, yıl sonuna kadar iki önemli "katalizör" ile daha da hızlanmasının beklendiğini ifade etti. Balchunas'a göre, ilk katalizör, büyük ulusal aracı kurum platformlarında 7 trilyon ila 10 trilyon dolar arasında varlık yönetimi ile bu ETF'lerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması olacak. İkinci katalizör ise, Eylül ayına kadar başlatılması öngörülen Bitcoin ETF'lerine dayalı opsiyon ticareti olacak.