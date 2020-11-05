Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum
05.11.2020 09:12
Alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve içen oyuncu, üç ayrı filmin çekimlerinin hazırlığı içinde olduğunu açıkladı: "Oflu Hoca'nın devam filminin çekimlerine başlayacağız, o nedenle sakallarımı kesmiyorum.
Alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve içen oyuncu, üç ayrı filmin çekimlerinin hazırlığı içinde olduğunu açıkladı: "Oflu Hoca'nın devam filminin çekimlerine başlayacağız, o nedenle sakallarımı kesmiyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca'dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz."
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