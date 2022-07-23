CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü - Son Dakika
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CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü

23.07.2022 17:56

Seçimlere bir yıldan az bir süre kala iddialar artmaya başladı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de katıldığı toplu açılış ve hızlı tren hattı temel atma törenine bir holdingin çalışanlarının otobüslerle taşındığını öne sürdü. Arık, "Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndüğü için böyle holdinglerden, firmalardan insan taşıyorlar. Ne yaparsanız yapın Abbas yolcu" sözlerini sarf etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni öncesi Anadolu Holding'in önünde çektiği görüntüleri paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Videoyu sosyal medya hesabında "Anadolu Holding işçileri zorla mitinge götürülüyor. Kamunun gücüyle emekçi insanları ekmekleriyle tehdit ederek miting yapanlar, bu çırpınışlarınız boşa yolcudur Abbas..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Çetin Arık, Bir Holdingin Çalışanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Taşındığını İleri Sürdü: 'Ne Yaparsanız Yapın Abbas Yolcu'

Arık, şunları söyledi:

"Burası Anadolu Holding'e ait bir şirket, bugün AKP Genel Başkanı Kayseri'de diye 18.00'de kapanan şirket 16.00'a çekildi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi miting alanına gidiyor. Hepsi AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gidiyor. 18.00'da kapatılan firma bugün 16.00'da kapatıldı, sebep ne bunlar mitinge taşınıyor. İşte kamu gücüyle, baskıyla insanları toplamaya çalışıyorlar. Tek tek bunlar şu anda mitinge taşınıyor. Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndüğü için böyle holdinglerden, firmalardan insan taşıyorlar. Ne yaparsanız yapın Abbas yolcu."

CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Çetin Arık, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü - Son Dakika
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