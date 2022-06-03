Çetin Arık: "Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor" - Son Dakika
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Çetin Arık: "Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor"

03.06.2022 15:41

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in “Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri” ifadelerine tepki gösterdi. Kayseri’deki doğum verilerini paylaşan Arık, “Bu vatan savaşarak kuruldu. Her metrekaresinde şehit kanı var. Savaşarak kurduğumuz bu cennet vatanı birileri sevişerek elimizden alıyor farkında değilsiniz” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in "Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri" ifadelerine tepki gösterdi. Kayseri'deki doğum verilerini paylaşan Arık, "Bu vatan savaşarak kuruldu. Her metrekaresinde şehit kanı var. Savaşarak kurduğumuz bu cennet vatanı birileri sevişerek elimizden alıyor farkında değilsiniz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in bir televizyon kanalında "Türkiye büyük bir ülke ve coğrafyası bakımından da bir geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var" açıklamasına tepki gösterdi. Arık, şöyle dedi:

"BU GÜZEL ÜLKEYİ YABANCILAR İÇİN CENNETE KENDİ VATANDAŞINIZ İÇİN CEHENNEME ÇEVİRDİNİZ"

"Tarihin hiçbir döneminde Türkiye, savaş meydanlarından kaçmamış; tarihin hiçbir döneminde Türk milleti mülteci olmamış. Çünkü bizim genlerimizde ya istiklal ya ölüm var. Bu güzel ülkeyi yabancılar için cennete kendi vatandaşınız için cehenneme çevirdiniz. Bir buçuk yıl milyon nüfuslu ilim Kayseri'de 80 bin Suriyeli yaşıyor. Doğum sayılarını söylüyorum. 2019, 7 bin 220 Türk vatandaşı doğum yapmış, 3 bin 199 Suriyeli. 2020, 6 bin 154 Türk vatandaşı doğum yapmış, 3 bin 349 Suriyeli. 2021 6 bin 690 Türk vatandaşı doğum yapmış, 3 bin 349 Suriyeli. 2021, 6 bin 690 Türk vatandaşı doğum yapmış, 3 bin 473 Suriyeli. 2022'nin ilk beş ayında 2 bin 500 Türk vatandaşı doğum yapmış bin 200 Suriyeli. Bu vatan savaşarak kuruldu. Her metrekaresinde şehit kanı var. Savaşarak kurduğumuz bu cennet vatanı birileri sevişerek elimizden alıyor farkında değilsiniz."

Çetin Arık: Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor
Çetin Arık: Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor
Çetin Arık: Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor
Çetin Arık: Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor

YORUMLAR
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AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar Hülya Atçı Nergis: 'Türkiye Tabii Ki Bu Mültecilerin Hem Bizzat Cazibe Merkezi Hem de Bir Uğrak Yeri' Hülya Atçı Nergis: 'Türkiye Tabii Ki Bu Mültecilerin Hem Bizzat Cazibe Merkezi Hem de Bir Uğrak Yeri'
Kaynak: ANKA

Çetin Arık, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetin Arık: 'Savaşarak Kurduğumuz Bu Cennet Vatanı Birileri Sevişerek Elimizden Alıyor' - Son Dakika

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