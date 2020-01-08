Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı

6 saat önce

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya başlandı.

Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı, System.String[]

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya başlandı.


DSİ 10. Bölge Müdür Vekili Veysi Kanat yaptığı açıklamada, temelden 165 metre gövde yüksekliği ve 490 metre uzunluğundaki silindirle sıkıştırılmış beton tipi özelliğini taşıyan Çetin Barajının 165 metre yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin yenilenebilir enerji konusunda çok avantajlı olduğunu aktaran Kanat, "Barajın işletmeye alınması ile kurulu gücü 420 MWh olan barajdan yılda 1 milyar 174 kwh enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacak." dedi.

.

Hidroelektrik Santrali, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek

Son Dakika Haberleri
22:18 Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü - Son Dakika
22:16 Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günü - Son Dakika
22:16 ABD'de 2020'de 1,8 milyon civarında yeni kanser vakası gerçekleşmesi bekleniyor - Son Dakika
22:15 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ KONUTUNDA - Son Dakika
22:14 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 22:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]