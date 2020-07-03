Çetin Barajı ve HES, pazar günü açılıyor

Limak Şirketler Grubu'nun 600 milyon dolar yatırımla inşaatını tamamladığı ve silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 5 Temmuz'da açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaatı 2,5 yılda tamamlanan Çetin Barajı ve HES'in pazar günü gerçekleştirilecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Limak Şirketler Grubu tarafından Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde inşa edilen Çetin Barajı ve HES, 420 megavat kapasitesiyle Avrupa'nın RCC tipinde en büyük barajı olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu barajın RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde, gövde hacmi ise 4,8 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplamda 600 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Çetin Barajı ve HES, tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından yıllık ortalama 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üretecek ve Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolar katkı yapacak.