Çetin: "Belediye başkanlığı siyaset değil hizmet makamıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin: 'Belediye başkanlığı siyaset değil hizmet makamıdır' - Son Dakika

Çetin: "Belediye başkanlığı siyaset değil hizmet makamıdır"

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'i ziyaretinde, "Belediye başkanlığı siyaset değil hizmet makamıdır.

Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'i ziyaretinde, "Belediye başkanlığı siyaset değil hizmet makamıdır. Bizim için siyaset 31 Mart'ta bitti. O tarihten sonra siyasi ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz" dedi.


Başkan Çetin, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'e iade-i ziyarette bulundu.


AK Parti Çukurova İlçe Binasında gerçekleşen ziyaret oldukça samimi bir ortamda geçti. AK Parti ilçe yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Soner Çetin, İlçe Başkanı Şahin Çetin'e çiçek takdim etti. Şahin Çetin'e hitaben, "Sizin ilçe başkanı olmanızın ardından siyasete biraz daha kalite geldiğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Çukurova'da başta kaymakamımız olmak üzere tüm partiler ve kurumlarla uyum içindeyiz. Çukurova ilçesi her anlamda Adana'nın yüz akıdır. Çukurova bilinçli insanların oturduğu bir ilçemiz" dedi.


Başkan Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını belirterek, "Belediye başkanlığı siyaset değil, hizmet makamıdır. 31 Mart'ta siyaset bitti hizmet dönemi başladı. O tarihten itibaren herkesi kucaklamak zorundayız. Benim için 'Herkesin başkanı' ifadesi kullanılıyor. Bu bir slogan değil. Bunu halk bize yakıştırdı. Biz de bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Her partiden belediye meclis üyelerimizde Çukurova'ya hizmet ediyoruz. AK Parti'li meclis üyeleri de sizleri en iyi şekilde temsil ediyor. Biz onların halisane duygular içinde olduğunu biliyoruz. Anlar da bizim aynı duygular içinde olduğumuzu biliyorlardır" şeklinde konuştu.


AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin de, Çukurova'da halkın yararına olacak her konuda desteğe hazır olduklarını belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti ve Soner Çetin'e başarılar diledi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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