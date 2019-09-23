Son Dakika Haberleri: Çetin cevizde sırıklı hasat
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Çetin cevizde sırıklı hasat

11 dakika önce

Çetin cevizde sırıklı hasat Gaziantep'te ceviz hasadıGAZİANTEP - Gaziantep'te ceviz hasadı başladı.

Çetin cevizde sırıklı hasat

Gaziantep'te ceviz hasadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ceviz hasadı başladı. Çetin çıkan cevizler sırık olarak tabir edilen sopalarla dalından düşürülürken sabahın ilk ışıklarından akşam saatlerine yoğun tempolu çalışmayla toplanıyor.

Gaziantep Şehitkamil ilçesi bağlı Boynu köyündeki ceviz bahçelerinde, hasat dönemi başladı. Sabahın ilk ışıklarında yola çıkan ve sabah saat 07: 00 sıralarında ceviz bahçelerinde hazır olan işçiler, önce ağaçlara çıkarak ceviz dallarını sallayarak, yerdeki sergilere dökülmesini sağlıyor. Çetin cevizler için ise ellerinde uzun sırıklar bulunan erkek işçiler, dallardaki cevizlere vurarak, yere düşürüyor.

Ağaç diplerinden ise kadın işçiler tarafından toplanan cevizler, kovalara konuluyor.

Günlük 80 TL yevmiye alan işçiler, sabah başladığı mesaiye ise akşam saat 16: 00'ya kadar devam ediyor. Ceviz toplayan işçilerin çavuşu 65 yaşındaki Senem Kaya, "16 yıldır işçi çavuşluğu yapıyorum. Yılın farklı dönemlerinde tütün, elma, ceviz gibi farklı ürünleri için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyoruz. Bahçelerde hasadı topluyoruz" diye konuştu.

Tanesi 20 kuruşa satılıyor

Toplanan cevizler ise üreticileri tarafından tanesi 20 kuruşa yada kilosunu 10 TL'den satılıyor. Elektrik mühendisi olmasına rağmen baba yadigarı ceviz bahçesinden vazgeçemediğini belirten tarla sahibi Bayram Boynu, hasadın da fiyatın da düşük olduğunu ifade etti. Boynu, "Boynu 25 dönümlük bir arazide ekili ceviz ağaçlarım var. İki yılda bir ürün alabiliyoruz. Eylül 10 gibi ceviz hasadına başlanılır. Ürünlerimiz pazarda çok ucuza gidiyor. Zaten masrafımız var. Aldığımız verimde düşük" dedi.

Çetin cevizde sırıklı hasat

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
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