Çetin: "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin: 'Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmalıyız' - Son Dakika

Çetin: "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmalıyız"

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geri dönüşümün hem ekonomik hem de çevresel önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak zorundayız" dedi.

Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geri dönüşümün hem ekonomik hem de çevresel önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak zorundayız" dedi.


Çukurova Belediyesinde başlatılan geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasıyla ilgili bilgilendirme çalışmasının ilki pilot bölge olarak belirlenen Toros Mahallesi'nde gerçekleştirildi.


Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Soner Çetin, hangi vaatte bulundularsa 5 yıl içinde hepsini gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde de verilen sözlerin yerine getirileceğini vurguladı.


Seçim öncesi çevre konusunda da çeşitli vaatlerde bulunduğunu anımsatan Başkan Çetin, "Sözlere çevreyle ilgili çeşitli sözlerimiz var. Geri dönüşüm çok önemli bir konu. Geri dönüşümün hem çevresel hem de ekonomik boyutu var. Biz çevresel boyutunu da çok önemsiyoruz" dedi.


Başkan Çetin, 'Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan emanet aldık' şeklindeki Kızılderili ata sözünü hatırlatarak, "Çocuklarımıza yemyeşil, pırıl pırıl bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yakında muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte bir de temizlik kampanyası başlatacağız. Çukurova'nın farkını bir kez daha herkese göstereceğiz. Bu kampanyaya sahip çıkacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.


Çevre temizliği konusunda vatandaşlara önemli görevler düştüğünü belirten Çetin, Avrupa şehirlerinde sokaklarda hiç temizlik görevlisi olmamasına karşın sokakların tertemiz olduğunu çünkü insanların çevre bilincine sahip olduğunu anlattı. Çetin, her sokağa bir görevli yerleştiremeyeceklerini kaydederek, vatandaşlardan temizlik konusunda duyarlılık istedi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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