Son Dakika Haberleri: Çetin Dağdelen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Çetin Dağdelen son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve film yapımcısı Çetin Dağdelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu ve film yapımcısı Çetin Dağdelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Dağdelen'in naaşı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi Dağdelen'in çocukları İlker ve Türker Dağdelen taziyeleri dileklerini kabul etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da aileye taziye dileklerinde bulundu.

Dağdelen için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Dağdelen'in cenazesi namazın ardından Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Gerçek adı Osman Nuri Dağdelen olan Yeşilçam'ın emektar oyuncusunun cenazesinde Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, Film Yapımcılar Derneği Başkanı Şevki Tosunoğlu ve çok sayıda Yeşilçam oyuncusu da yer aldı.

Çetin Dağdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kalp Krizi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56 yaşındaki Aydan Şener paylaşımıyla büyüledi: Eskimeyen güzellik
Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! 2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu! Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çetin Dağdelen son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]