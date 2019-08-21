Son Dakika Haberleri: Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
Son Dakika Ekonomi Haber

Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda.

Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz." dedi.
Jandarma, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş
Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi 5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:15:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]