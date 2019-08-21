Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda.
Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:05
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