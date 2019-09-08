Çetin'den şöhretler maçında derbi mesajı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Adanaspor- Adana Demirspor maçının centilmence geçmesini dileyerek, iki takımı da Süper Lig'de görmek istediklerini söyledi.



Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Sporun Gülen Yüzü" futbol turnuvasının açılışı Adanaspor ve Adana Demirsporlu eski şöhretlerin gösteri maçıyla yapıldı.



"Adanaspor Şehitlerini Anısına ve Ali Hikmet Aydınoğlu (Coral Hoca) Onuruna" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte her iki takımda da forma giymiş ünlü isimler forma giydi.



Büyük ilgi gören ve her iki takım oyuncularının da büyük keyif aldığı maçı Adana Demirspor şöhretleri 6-2 kazandı.



Maçın hakemlerine ve Ali Hikmet Aydınoğlu'na plaket veren Başkan Soner Çetin, Adanaspor ve Adana Demirspor'un efsane isimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Adanaspor adına Necip Erdoğan, Adana Demirspor adına da Coral Hoca böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.



Başkan Soner Çetin de, efsane isimlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hafta sonu Adanaspor-Adana Demirspor derbisi oynanacak. Renklerin kardeşliğini burada gösterdik. Diliyorum ki derbi maçta da buradaki güzel görüntüleri izleriz. Her iki takımın taraftarı kol kola maçı izlerler ve dostluk örneği sergilerler" dedi.



Centilmence bir maç olması dileğinde bulunan Başkan Soner Çetin, iki takımın da iddialı kadrolar kurduğunu ifade ederek, "Adana'nın iki takımla birden Süper Lig'de olmasını yürekten diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA