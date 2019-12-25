Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Son Dakika

Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan yeni Çetin Emeç üst geçit köprüsüne engelli asansörü yapılması için ihale düzenlendi.

Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan yeni Çetin Emeç üst geçit köprüsüne engelli asansörü yapılması için ihale düzenlendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan yeni Çetin Emeç üst geçit köprüsüne engelli asansörü yapılacak. Var olan iki asansörün haricinde Yenidoğan otobüs durağına erişim için yapılacak olan engelli asansörü için Büyükşehir Belediyesi'nde ihale düzenlendi. İhaleye en yüksek teklif 401 bin 570 TL ile verirken en düşük teklifi ise 248 bin 659 TL ile verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda yeni ve modern hale getirdiği Çetin Emeç üst geçit köprüsünü, engelli vatandaşların Yenidoğan otobüs durağına ulaşımını da kolaylaştıracak. Bu doğrultuda engelli vatandaşların yaya üst geçidini rahatlıkla kullanabilmeleri için yapılacak asansörün ihalesi gerçekleşti. İhale sonucuna göre firma en kısa zamanda çalışmalara başlayacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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