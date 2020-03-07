Çetin Emeç mezarı başında anıldı - Son Dakika

Yüksel KOÇ-Kubilay ÖZEV/ 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi yazarları Doğan Hızlan ve Sedat Ergin, eski Hürriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekşi ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç için dualar okundu.