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Son Dakika Güncel Çetin Emeç'te sona yaklaşılıyor

Çetin Emeç'te sona yaklaşılıyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Geçtiğimiz ay ana gövde montajı yapılan İzmit Çetin Emeç Üst Geçidinde, asansör ve cephe imalatları yapılıyor.

Çetin Emeç'te sona yaklaşılıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Geçtiğimiz ay ana gövde montajı yapılan İzmit Çetin Emeç Üst Geçidinde, asansör ve cephe imalatları yapılıyor.


Şehre yeni ve modern üst geçitler kazandırmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje çalışmalarına devam ediyor. Çelik gövdesi geçen ay ayaklar üzerine yerleştirilen, yeni Çetin Emeç Üst Geçit Köprüsü'nde imalat ve diğer yapım işleri sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığının çalışmaları doğrultusunda, asansör ve cephe giydirme imalatlarına ise devam ediliyor. Proje çerçevesinde üst geçidin korkuluk imalatları bitirilirken üst geçit üzerine aydınlatma direkleri dikildi. Şu anda asansör ve cephe imalatları devam eden üst geçidin, ana gövde ve merdiven zeminlerine kaymaz tartan pist yapılacak. Modern üst geçidin çevre düzenlemesi ve kaldırım imalatları da gerçekleştirilecek.


Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi, 39 metre uzunluğunda inşa edildi. Üstgeçit imalatları için 80 ton çelik, 15 ton donatı çeliği ve 115 metreküp beton kullanıldı. Asansör ve elektrik imalatları için 33 metrekare kompozit kaplama, 192 metrekare yarı kapaklı cephe kaplama, 4 adet güvenlik kamerası, 19 adet aydınlatma armatürü imalatları ve elektrik altyapı çalışmaları yapıldı.


Yeni modern üst geçitte, iki adet asansör de vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için yeni köprünün açılmasına kadar, mevcut üst geçit köprüsünü açık tutacak. Bölgede yaşayan ve Çetin Emeç Üst Geçidini sıklıkla kullanan vatandaşlar, yeni Çetin Emeç Üst Geçidinin inşa edilmesini memnuniyet ile karşılıyor. - KOCAELİ

Çetin Emeç, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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