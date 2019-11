Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verip vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulunup, "Ben seçimden seçime değil her zaman halkın içinde olan bir belediye başkanıyım" dedi.



Huzurevleri Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Soner Çetin, "31 Mart yerel seçimleri öncesi çok yoğun bir süreç yaşadık. 104 gün boyunca çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık, vatandaşlarımızla kucaklaştık. O dönemde neredeyse dokunmadığımız kimse kalmadı. O zaman burada da bir toplantı yapmış sizlerle belediyecilik anlayışımızı paylaşmıştık. Seçimde bizlere olağanüstü bir destek verdiniz. Hepinize teşekkür etmek için geldim. Ben sadece seçim zamanı değil her zaman halkın içinde olan bir belediye başkanıyım. 5 yıl boyunca da birlikte olacağız" diye konuştu.



"Her zaman halkın arasındayım"



Başkan Soner Çetin, seçimde yüzde 60'a yakın bir oy oranı yakaladıklarını, bu durumun omuzlarındaki sorumluluğunu artırdığını söyleyerek şöyle devam etti:



"Seçimden seçime sizi hatırlayan bir belediye başkanı olmadığımı söylemiştim. Şimdi bu sözü yerine getiriyorum. Size hem teşekkür etmeye hem de sorunlarınızı, önerilerini dinlemeye geldim. Sadece bu gibi toplantılarda değil, her hafta yaptığımız halk gününde, 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' uygulaması ile sosyal medyada ve mahalle toplantılarında da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben her an ulaşılabilir bir başkan olmayı sürdüreceğim."



Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından Huzurevleri Mahallesi sakinleri ile sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi. - ADANA