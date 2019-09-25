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Çetin: "Kentlerimizin iyi yönlerini öne çıkarmalıyız"

1 saat önce

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ortak projeler geliştirme konusunda daha fazla çaba harcayacaklarını söyledi.

Çetin:

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ortak projeler geliştirme konusunda daha fazla çaba harcayacaklarını söyledi.


Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin "Eğitim ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı" birliğe bağlı 25 belediye başkanının katılımı ile Antalya'da başladı.


Eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Kentlerimizin iyi ve olumlu yönlerini öne çıkarmalıyız" ifadesini kullandı. Konuşmasında eğitim seminerlerinin önemine değinen Başkan Çetin, "Belediyelerle ilgili mevzuatlarda sık sık değişiklikler oluyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamız için eğitim seminerleri büyük önem taşıyor. Ben her zaman bilginin peşinde oldum. Şimdiye kadar çok sayıda eğitim semineri yaptık. Bundan sonra da eğitim seminerleri yapmaya devam edeceğiz ve bilgileri paylaşacağız" diye konuştu.


Başkan Soner Çetin, DABB'a bağlı belediyeler olarak işbirliğini geliştireceklerini ve ortak projeler uygulamaya koyacaklarını ifade ederek, "İşbirliğimiz sayesinde kentlerimize ve insanlarımıza daha iyi hizmetler yapacağız. Kentlerimizin iyi yönlerini öne çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.


Başkan Soner Çetin'in açılış konuşmasının ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Aydoğan, "Kişisel ve Kurumsal Gelişim" konusunda katılımcılara bilgi verdi.


3 gün sürecek seminerin bugünkü bölümünde ise "Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Alternatif Finansman Modelleri" ile "Belediye Şirketleri" konularında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.


Seminerde DABB'a bağlı 25 belediye başkanı ile birlikte meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 120 katılımcı yer aldı. - ADANA

Doğu Akdeniz, Soner Çetin, Çukurova, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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