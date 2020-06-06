Çetin kış şartlarını hayvanları için yayla evinde tek başına geçirdi - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'ndaki evinde hayvanlarına bakabilmek için kalan Abdulmenaf Aslan, kışın zorlu koşullarını tek başına geçirdi.



2 bin 625 rakımlı Yeşilöz köyünde oturan 11 çocuk babası 58 yaşındaki Aslan, bahar ve yaz mevsimlerinde eşi ve çocuklarıyla barındığı evinde kışı tek başına geçirerek, hayvanlarını besledi.

Koyun ve keçileriyle karlı dağda bazen günlerce elektrik olmadan aylarca yalnız kalan Aslan, havanın ısınmasıyla ailesinin ve akrabalarının yavaş yavaş yaylaya gelmesinin sevincini yaşıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışı yalnız geçirdiğini belirtti.

Kış şartlarından kimi zaman elektrik hatlarının da zarar gördüğünü dile getiren Aslan, "Buranın kışı çok çetin. Sürekli evin damını temizlemek zorunda kalıyordum." dedi.

Aslan, güvenlik güçlerinin de desteğiyle zorlu kış aylarını geride bıraktığını anlatarak, "Beytüşşebap Kaymakamlığı da gıda yardımında bulundu, Allah razı olsun Kaymakamımızdan." diye konuştu.

Evinin dayanıklı olmadığını belirten Aslan, onarım için destek beklediğini aktardı.