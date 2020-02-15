Çetin kışın yaşandığı Ovacık'ta aç kalan sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin kışın yaşandığı Ovacık'ta aç kalan sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

Çetin kışın yaşandığı Ovacık'ta aç kalan sokak hayvanlarına şefkat eli

6 saat önce

Kış mevsiminin sert geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatıldı.

Çetin kışın yaşandığı Ovacık'ta aç kalan sokak hayvanlarına şefkat eli, System.String[]

Kış mevsiminin sert geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları besin bulmakta güçlük çekiyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 2 metreye kadar ulaştığı ilçede, hayvanların açlıktan ölmemesi için Kaymakamlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı.

Yemekhanesi bulunan okul, iş yeri ve bazı kamu kurumlarındaki atık yiyecekleri toplayan ekipler, her gün Pulur, Kandolar ve 94 Mahallesi'ndeki sokakları dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Deniz Yusuf İçgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarının zor günler geçirdiğini söyledi.


Her gün sokakları dolaşarak kedi ve köpeklerin karınlarını doyurduklarını anlatan İçgil, şunları kaydetti:

"Okullardan yemek atıklarını alıyoruz ve bu atıkları kuru ekmekle karıştırıp hayvanlara veriyoruz. Bazen okullar kapalı olabiliyor. Bu tür durumlarda da hayvanseverlerin bizlere gönderdiği mamalarla kedi ve köpekleri besliyoruz. İlçemizde bazen sıfırın altında eksi 28 dereceyi bulan soğuk geceler oluyor. Bizler de bu soğuklar karşısında hayvanların karınlarını doyurarak onları korumaya çalışıyoruz."

Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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