Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuklar Mehmet Çağlar Pekar ve Selinnaz Özcan'a bıraktı. Basketbol ve yüzmede madalyaları bulunan özel çocuklar koltuğa oturur oturmaz yeni spor sahaları yapılmasını ve kurslar açılmasını istedi.

Başkan Soner Çetin'in koltuğuna Başkan olarak Mehmet Çağlar Pekar (12) ve Başkan Yardımcısı olarak da Selinnaz Özcan (12) oturdu. Soner Çetin'in koltuğunu devrettiği özel çocuklar yeni spor alanları ile basketbol ve yüzme kursları açılmasını ilk talimat olarak verdi.

Ziyarette çocuklar ayrıca Başkan Soner Çetin'e kendi yaptıkları resimleri hediye ettiler. Başkan Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ne büyük bir lidere sahibiz ki çocuklarımıza böylesi önemli bir günü bayram olarak armağan etmiş. Ne kadar övünsek azdır" dedi.

Özel çocukların anneleri Nur Pekar ve Dilek Özcan da kendilerini kabul ettiği için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. - ADANA