Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi,... - Son Dakika

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi,...
Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi, Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:51 Kaynak: AA
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