Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak - Son Dakika Magazin

Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

7 saat önce

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak.

Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak, System.String[]

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak. Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani'nin hikayesi seyirciyi derinden etkileyecek.


Çekimler başladı


Yapımcılığı Emre Konuk'a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken senaryo ise İsa Yıldız imzası taşıyor. Çekimleri geçtiğimiz gün başlayan Hay Sultan tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığını, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığını ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.


Duayen oyuncu Çetin Tekindor'un yanı sıra Hay Sultan'ın oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluşuyor. Dizide; Eşref'e Kerem Arslanoğlu, Mansur'a Kevork Malikyan, Sofya'ya Gülper Özdemir ve Molla Faysal'a ise Cemal Toktaş canlandıracak.

Seyyid Abdülkadir Geylani, Çetin Tekindor, Emre Konuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:41 
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YORUMLAR (1)
  • Beşer: Geylani yi ancak onu yaratan canlandırabilir geylani yi kılığına girecek şahsında en azından bir nebzede olsa geylanin yaşantısını yaşaması lazımdır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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