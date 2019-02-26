Çetin: "Tüm İnançlara Saygılı ve Eşit Mesafedeyiz"

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2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi

Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı