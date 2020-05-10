Adana'da, 50 gündür sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar günü saat 11: 00-15: 00 arası yasaktan muaf olmaları nedeniyle parklar doldu taştı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de parkları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.



Çukurova'nın parklarında güzel pazar gününün birkaç saat de olsa tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soner Çetin, erkeklere hal hatır sordu, kadınların Anneler Gününü kutladı.



Vatandaşlara hitaben, "Kucaklaşacağımız günler yakındır" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Yaklaşık 2 aydır yasaktan dolayı sokağa çıkamıyorsunuz. Bütün bu önlemler sizlerin sağlığı için alındı. Ama artık Türkiye'de durum iyiye gidiyor. Yakında kucaklaşacağız. Kısa süre sonra sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını düşünüyorum. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Dikkatli olmaya devam edeceğiz" dedi.



Başkan Soner Çetin, parkta vatandaşlarla sohbet ederken sosyal mesafe uyarısı da yaptı. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşların biraz daha mesafeli oturmasını isteyen Başkan Soner Çetin, maske kullanımının da ihmal edilmemesini vurguladı.



Öte yandan, Çukurova Belediyesi otobüsü de ilçenin cadde ve sokaklarında gezerek vatandaşlara mutlu pazarlar diledi. Otobüsün anons sisteminden sevilen şarkılar dinletilirken, Anneler Günü kutlaması da ihmal edilmedi. - ADANA