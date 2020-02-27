Çetin: "Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetin: 'Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız' - Son Dakika

Çetin: "Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız"

6 saat önce

Adanalı yazar ve şairleri ağırlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her alanda Adana'nın değerlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, "Edebiyatçılar bizim için ayrı bir önem taşımaktadır.

Çetin:

Adanalı yazar ve şairleri ağırlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her alanda Adana'nın değerlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, "Edebiyatçılar bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Her zaman yazar ve şairlerimizin yanında yer alacağız, destekçisi olacağız" dedi.


Bir grup Adanalı, Edebiyatçı Yazar Alper Demir öncülüğünde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Edebiyattan belediye hizmetlerine dek geniş bir yelpazede gerçekleşen sohbet samimi bir ortamda gerçekleşti.


25 yıllık imar sorununun çözüldüğü Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgesinin geleceği ile ilgili bilgi veren Başkan Soner Çetin, "250 bin kişinin yaşayacağı örnek bir şehir olacak. Buranın engelsiz bir şehir olması için katı kurallar koyduk. Bu kurallara aykırı yapılan binalara iskan vermeyeceğiz" dedi.


Adana'nın bereketli topraklar üzerine kurulduğunu ve önemli isimler yetiştirdiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, özellikle edebiyat dünyasına Çukurova'nın kazandırdığı Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi önemli isimlere vurgu yaptı. Çetin, "Adanamıza ait önemli değerler var. Her alandaki bu değerlere sahip çıkmak zorundayız. Bizim için edebiyatçılar da aynı bir öneme sahip. Kültür sanat alanında belediye olarak önemli etkinliklere imza atıyoruz. Çünkü Çukurova halkı bilinçli ve kültür düzeyi yüksek insanlardan oluşuyor. Bu bilinçli insanları sadece geleneksel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparak tatmin edemezsiniz. Bu nedenle kültür sanat etkinliklerine ayrı bir önem veriyoruz. Sizler de bu anlamda çok önemli bir yere sahipsiniz" şeklinde konuştu.


Yazar Alper Demir de, Çukurova Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Soner Çetin'e edebiyatçılara verdiği değerden dolayı teşekkür etti.


Ziyarette Adanalı yazar ve şairler Başkan Soner Çetin'e kitaplarını hediye ettiler. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kumalığı kabul etmeyen genç kadını başını taşla ezerek öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çetin: "Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]