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Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir
6 saat önce
Konu ile Hürriyet'te önceki gün yayımlanan görüşlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Yılmaz, "45 yıllık antrenörlük kariyerinde bir kez bile küfür etmemiş biri olarak, küfürü kesinlikle tasvip etmem. Biz sadece basketbolcu değil, yarının anne babalarını yetiştiriyoruz.
Konu ile Hürriyet'te önceki gün yayımlanan görüşlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Yılmaz, "45 yıllık antrenörlük kariyerinde bir kez bile küfür etmemiş biri olarak, küfürü kesinlikle tasvip etmem. Biz sadece basketbolcu değil, yarının anne babalarını yetiştiriyoruz. Gerçek koç, cezalandırmaz, öğretir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:51
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