Son Dakika Haberleri: Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir
Son Dakika Spor Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir - Son Dakika Spor

Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir

6 saat önce

Konu ile Hürriyet'te önceki gün yayımlanan görüşlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Yılmaz, "45 yıllık antrenörlük kariyerinde bir kez bile küfür etmemiş biri olarak, küfürü kesinlikle tasvip etmem. Biz sadece basketbolcu değil, yarının anne babalarını yetiştiriyoruz.

Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir, System.String[]

Konu ile Hürriyet'te önceki gün yayımlanan görüşlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Yılmaz, "45 yıllık antrenörlük kariyerinde bir kez bile küfür etmemiş biri olarak, küfürü kesinlikle tasvip etmem. Biz sadece basketbolcu değil, yarının anne babalarını yetiştiriyoruz. Gerçek koç, cezalandırmaz, öğretir" dedi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel oyuncu Hazal Kaya anne oldu
Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın? Diagne için çılgın iddia: Devre arasında geri dönüyor Fenerbahçe'de Boateng hareketliliği! İstanbul'da kritik görüşme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]