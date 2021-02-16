Çetindağ, "Bizim sabrımızı denemesinler" - Son Dakika

Çetindağ, "Bizim sabrımızı denemesinler"

16.02.2021 17:24
Çetindağ,

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Gara bölgesinde gerçekleştirilen "Pençe Kartal-2 Harekatının" ardından şehadet şerbetini içen asker ve polislere Allah'tan rahmet dileyerek, "Sabır taşımız çatladı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Gara bölgesinde gerçekleştirilen "Pençe Kartal-2 Harekatının" ardından şehadet şerbetini içen asker ve polislere Allah'tan rahmet dileyerek, "Sabır taşımız çatladı. Bizim sabrımızı denemesinler" dedi.

Çetindağ; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı"nda şehit olan 3 asker ile 2015-2016 yıllarında alıkonulan ve Gara'da bir mağarada PKK tarafından şehit edilen 13 asker ve polis için başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına ve Türk milletine ise sabır dileyen Başkan Çetindağ; artık şehit haberi duymak istemediklerini ifade etti. Çetindağ; "Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı harekatta 3 askerimiz şehit oldu. PKK'nın geçmiş yıllarda alıkoyduğu 13 vatan evladı da teröristler tarafından şehit edildi. Artık bu HDP denen partinin bir ön önce kapatılması lazım. Mecliste kırmızı plakaların bu insanların altından alınması gerekiyor. Devletin hazine yardımını vermemesi lazım. Verdikçe bu insanlar silahlarını alarak bizim gençlerimizi ve vatanımızı parçalamaya çalışıyor. 'Ateş düştüğü yeri yakar' deniyor. Artık ateş düştüğü yeri yakmıyor. Bu ateş tüm Türk milletinin yüreğinde yanıyor. Sabır taşımız çatladı. Bizim sabrımızı denemesinler. Artık sabrımız kalmadı" dedi.

"İnceldiği yerden kopsun"

Türk milletinin devletinin yanında olduğunu belirten Çetindağ, "Ben buradan yetkililere sesleniyoru. Anadolu insanları sizin tamamen yanınızda. Biz artık şehit haberleri görmek istemiyoruz. 20, 25 yaşındaki fidan gibi gençlerimizi toprağa vermek istemiyoruz. Bunların gücü ne ki bu kadar Türk milletine, Türk devletine kafa tutuyorlar. İçişleri Bakanımıza da sesleniyorum, Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum: Lütfen Allah rızası için ne yapılması gerekiyorsa yapın, biz sizlerin yanınızdayız. İp inceldiği yerden kopsun. Artık şehit görmek istemiyoruz. Biz vatanımız için bir Kurtuluş Savaşı vermeye hazırız. 20 yaşındaki gençlerimiz toprağa düşmesin. Bizim bağrımız yanıyor. Bunun hesabını en kısa sürede hiç beklemeden almalarını bekliyoruz. Başka yolu yok" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Çetindağ, Bizim sabrımızı denemesinler

Şehit, Asker, Mevla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çetindağ, 'Bizim sabrımızı denemesinler' - Son Dakika


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