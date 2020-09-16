Çetinkaya çifti 41 yıllık hayat, 21 yıllık iş arkadaşı - Son Dakika

Çetinkaya çifti 41 yıllık hayat, 21 yıllık iş arkadaşı

AFYONKARAHİSAR'da, oto elektrik ustası Fatma (61) ve Hamdi Çetinkaya (66) çifti hayat arkadaşlığının 41'inci, iş ortaklığının da 21'inci yılını kutluyor.

Çetinkaya çifti 41 yıllık hayat, 21 yıllık iş arkadaşı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, oto elektrik ustası Fatma (61) ve Hamdi Çetinkaya (66) çifti hayat arkadaşlığının 41'inci, iş ortaklığının da 21'inci yılını kutluyor. Yıllardır eşiyle omuz omuza vererek çalışan Fatma Çetinkaya hem çevresine hem de kadınlara örnek oluyor. Fatma Çetinkaya genç kadınlara, "Genç kızlarımız 'ben bunu yapamam, ben bunu edemem' demekten kaçınsın. 'Etraf, sağ- sol ne der' diye düşünmedim. Onlara da tavsiyem kesinlikle düşünmesinler. Her mesleği yapabilirler" diye seslendi.

Afyonkarahisar'da geçen günlerde 41'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Fatma ve Hamdi Çetinkaya çifti, yaklaşık 21 yıldır da aynı dükkanda omuz omuza çalışıyor. Biri kız, 2 çocuk sahibi çift, 1999 yılından bu yana oto elektrik dükkanını birlikte işletiyor. Afyonkarahisar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine 21 yıl önce oğlunun tavsiyesiyle girdikten sonra bir daha bırakmayan Fatma Çetinkaya, o günden sonra eşinin en büyük yardımcısı oldu. Yıllardır birlikte çalışarak çevresindeki insanlara örnek olan Çetinkaya çifti, bu işi nasıl yaptıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'BENİ HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ'Hamdi Çetinkaya, işletmede eşinin kendisinin yokluğunu aratmadığını ve kimseye muhtaç etmeden işletmeyi çekip çevirdiğini söyledi. Çetinkaya, "21 yıl önce oğlum üniversiteye giderken annesine, eşim Fatma Hanım'a bir oto teyp bağlantısın göstermesiyle her şey başladı. Ondan sonra eşim de benimle birlikte gerek normal montaj işlerinde gerekse tamir işlerinde ne gerekiyorsa her şeyiyle, tüm gücü ve çabasıyla yardımcı oldu. Sağ olsun beni hiç kimseye muhtaç etmedi" dedi.'FATMA USTANIN GÜCÜYLE, GAYRETİYLE HER BİR ZORLUĞU YENDİK'Eşi Fatma Çetinkaya'nın işe ilk başladığı zamanlarda yaşadıkları zorlukları anlatan Hamdi Çetinkaya, şöyle konuştu: "Bazı problemlerle karşılaştık. Bazı zorluklar yaşadık. Ama zaman zaman Fatma ustanın gücüyle, gayretiyle her bir zorluğu yendik. Artık müracaatlar Fatma ustaya, Fatoş Hanıma oluyor. Kendisini sevdirdi, saydırdı. 'Hamdi ustayı boşver, Fatoş usta ile iş yapalım' şeklinde esprileri sıkça duyar olduk. Bir vatandaş geldi. Rütbeli askerdi. Eski iş yerimizdeydik o zaman. İşe Fatoş Hanım başladı, bitirdi. İşin bitmesine yakın, vatandaş geldi, 'Bizim işe ne zaman başlayacaksınız, yapmayacak mısın?' gibilerinden serzenişte bulundu. Fatoş Hanım tam o esnada 'Ustam teyp hazır kontrol eder misin' dedi. Vatandaşla birlikte kontrol ettik. Teyp gayet güzel bir şekilde bağlanmıştı, ses ayarları bile yapılmıştı. Sonrasında arkadaş 'Kusura bakmayın ben durumu bilmiyordum' dedi. Biz de anlayış gösterdik, o da alıştı bir dahaki sefere geldiğinde ben değil eşim baktı arabasına."'İNANDIK, YILMADIK, SABIRLA EL ELE VERİP ÇALIŞTIK'Eşinin 21 yıldır başarıyla işini yaptığını ve ödüller aldığını kaydeden Hamdi Çetinkaya, "İlk evlendiğimizde kendisi çalışmak istemişti. İdealinde öğretmenlik, memuriyet vardı. Ama malum ben esnafım. Eşim de esnaflıktan gelen bir ailenin mensubu, bu şekilde çalışırsa işimi, dükkanımı bir ilçe veya ile taşıma lüksüm yoktu. Bu nedenle çalışmasını istemiyordum. Tabii 41 yıl önce gençlik de var biraz da kıskançlığımız vardı. Kendisi bana kızmıştı. Ama 21 yıllık ortak iş hayatımızda hem kendisi memnun oldu hem de biz memnun olduk" dedi.'MERAKIM BENİ BU YÖNE İTTİ'Fatma Çetinkaya ise, "İlk başlarda bilgisayardaki işler, para alışverişi gibi işleri, bir nevi sekreterlik işlerini yapıyordum. Gerek eşime ihtiyaç duyduğu desteği verebilmek, gerekse merakım beni bu yöne itti. Oğlum babası ile birlikte çalışıyordu. Üniversite için şehirden ayrılmadan önce sağ olsun 'Anne babama yardımcı olursun, bizim yaptığımız şekilde sen de yapabilirsin' diyerek oto teyp bağlantısını göstermişti. Ondan sonra kendi çabam ve deneyimimle Hamdi ustanın da yardımıyla bugünlere geldik. Bende heves vardı sağ olsun eşim, ustam Hamdi Bey yardımcı olunca bugünlere geldik. İş ilerlemiş oldu" dedi.'KADIN MÜŞTERİLERİMİZ ÇEVRELERİNE TAVSİYE EDER OLDU'Tepkilerden sonra işlerin iyiye doğru gittiğini, görenlerin olumlu tepkiler verdiğini anlatan Fatma Çetinkaya, şöyle devam etti: "Dükkanımıza gelen müşterilerimiz başta garipsedi. Oysa ben eşimin her türlü montaj işlerine yardımcı oluyordum. Size güvenmekte zorlanıyorlar. İlk başlarda hani bir kadın, bu işin altından kalkabilir mi düşüncesi hakimdi. Bakıyorlar iş doğru yönde gidince eşime 'Usta ya sen iyi çırak yetiştirmişsin' derlerdi. 'Usta yengeye de bu işi öğretmişsin maşallah' denildi. Çok şükür güzel sonuçlar aldık. Hatta kadın müşterilerimiz artık benim olduğumu gördükten sonra çevrelerine tavsiye eder oldu. Buraya gelen kadınlarımız artık içi rahat bir şekilde işlerini yaptırabiliyor."'40 YAŞIMDAN SONRA EHLİYET ALDIM, BİLGİSAYAR ÖĞRENDİM'Azmin önemine vurgu yapan Fatma Çetinkaya, "40 yaşımdan sonra ehliyet aldım, bilgisayar öğrendim. Hamdi usta sağ olsun kursa da gönderdi. Bunun yanında eşimle birlikte Ankara'ya gidip özel bir şirkette araç takip sistemlerinin servis işini aldık. Ankara'da o kadar servis elemanlarının içerisinde tek bayan bendim. Bizleri sınava tabii tutuyorlardı. O sınavlarda dediler ki 'Abla maşallah siz Hamdi ustayı da geçtiniz.' Sınav sonuçlarımız gerçekten güzeldi. İstedim, inandım, gayret ettim, severek yaptım. Çok şükür sonuç ortada. Bazen üniversiteli genç çocuklarımız geliyorlar ve bana 'Bu işi nasıl öğrendiniz?' diye soruyor. Erkekler güç oranında bizden daha tabii farklı olabilir. Allah çok şükür göz ve akıl vermiş. Biraz da ilgi, çaba ve şevk olunca iş ilerliyor. Rahmetli babam sobacıydı, esnaf kızıyım. Aslında esnaf çevresine yabancı biri değilim. Az çok piyasayı bilirim. Bir adaptasyon sıkıntısı yaşamadım" diye konuştu.'GENÇ KIZLARIMIZ, KADINLARIMIZ YAPAMAYACAĞINIZ BİR ŞEY YOK'Genç kızlara ve kadınlara da seslenen Fatma Çetinkaya, şöyle dedi:

"Genç kızlarımız 'ben bunu yapamam, ben bunu edemem' demekten kaçınsınlar. Etraf, sağ- sol ne der diye ben düşünmedim. Onlara da tavsiyem kesinlikle düşünmesinler. Her mesleği yapabilirler. Kimseye muhtaç olmazlar. Kollarında bir altın bilezikleri olur her zaman için emeğin, öğrenmenin, bilginin yaş sınırı yok. Gençlerimiz korkmasın, yılmasın. Her şeyi daha çabuk kavrayabilecek yaştalar, her türlü şeyi yapabilirler. Ben mesleğim oto elektrikçilik dediğim zaman önce bir duraksıyorlar. Oto elektrikçiliğe bir erkek işi olarak bakılmasın. Avrupa'da TIR şoförü bayanlar var. Otomotiv sektöründe çalışan bayanlarımız var. Ben ehliyet almadan önce direksiyonda bir bayan gördüğümde gururlandırdım. Tavsiyemdir genç kızlarımız, kadınlarımız yapamayacağınız bir şey yok. Artık hayat daha bir kolay. Öğrenmek daha bir kolay hale geldi."


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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çetinkaya çifti 41 yıllık hayat, 21 yıllık iş arkadaşı - Son Dakika

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