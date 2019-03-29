Son Dakika Haberleri: Çetinkaya'dan ZAFER Turu

Çetinkaya'dan ZAFER Turu

1 saat önce

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya Yavuz Selim, Hürriyet, Ulus, Beylikbağı, İstasyon, Tatlıkuyu, Barış ve Kirazpınar mahallelerinde konvoy eşliğinde halkı selamlayarak gövde gösterisi yaptı.

Çetinkaya'dan ZAFER Turu, System.String[]

Gittiği yer yerde Başkan gibi karşılanan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya, Yavuz Selim, Hürriyet, Ulus, Beylikbağı, İstasyon, Tatlıkuyu, Barış ve Kirazpınar mahallelerinde düzenledikleri konvoy eşliğinde halkı selamladı.

"ÇETİNKAYA HALKI SELAMLADI"

Seçim konvoyu düzenleyen Belediye Başkan adayı Op.Dr. Çetinkaya, zafer turu atmaya başladı. Adeta yarışı kazananın ilan edildiği seçim yarışında rakiplerini tüm anketlerde geride bırakan Gebze Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, sekiz mahallede halkı selamlayarak adeta zafer turu attı. Halkın camlardan balkonlardan kahvehanelerden el sallayarak "Başkanım Hayırlı Olsun" "Başkan Burcu" sloganları ile destek verdiklerini gösterdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:28 Kaynak: Bültenler

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