Çetinkaya: "Enflasyon, Ağustos itibariyle tek haneye inebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çetinkaya: 'Enflasyon, Ağustos itibariyle tek haneye inebilir' - Son Dakika

Çetinkaya: "Enflasyon, Ağustos itibariyle tek haneye inebilir"

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağını tahmin ediyoruz ancak Ağustos itibariyle tek haneye inebilir" dedi.

Çetinkaya:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağını tahmin ediyoruz ancak Ağustos itibariyle tek haneye inebilir" dedi.


Çetinkaya, yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalmasını beklediklerini söyledi. Çetinkaya, "İkinci yarıya başladığımızda ise baz etkinin yardımını göreceğiz. 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında TÜFE rakamları tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde gelmişti. Dolayısıyla Ağustos itibariyle tek haneye yakın seviyelere gelmeyi bekliyoruz" dedi.


Ocak ayındaki yatay seyrin ardından Şubat ayında sepetin değer kazanımını gördüklerini ifade eden Çetinkaya, "Koronavirüs endişelerinin artması ve jeopolitik risklerin yükselmesi Türk Lirası'ndaki kırılganlığı artırdı. Piyasalarda volatilitenin arttığına şahit olduk. Ancak yine virüs etkisiyle global talepteki azalma petrol fiyatlarında geri çekilmeye sebep oldu ve yurt içinde akaryakıt fiyatları düştü" şeklinde konuştu.


Çetinkaya, kredi faizleriyle ilgisi ise şu değerlendirmede bulundu: "Yapılan faiz indirimlerinin etkisiyle ticari TL cinsi kredi faizlerinin yüzde 11-12 bandına çekildiğini ocak ayında görmüştük. Şubat ayında da ortalama faizler bu civarda seyretti. Enflasyonun ilk yarıda çift hanede kalacağı beklentimiz ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vereceğini düşünmemiz sebebiyle kredi faizlerinde bir süre düşüş beklemiyoruz." - İSTANBUL

Çetinkaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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