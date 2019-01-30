Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 Sonunda Yüzde 14,6 Olarak Gerçekleşeceğini Tahmin Ediyoruz"
26 dakika önce
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. TCMB
Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2'ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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