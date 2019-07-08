Son Dakika Haberleri: Çetinkaya etkisi sonrası, gözler 25 Temmuz'a çevrildi
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Çetinkaya etkisi sonrası, gözler 25 Temmuz'a çevrildi

38 dakika önce

TCMB başkanlığına yapılan atamaya piyasa olumsuz tepki verirken, gözler 25 Temmuz'daki faiz toplantısına çevrildi.

Çetinkaya etkisi sonrası, gözler 25 Temmuz'a çevrildi, System.String[]
TCMB başkanlığına yapılan atamaya piyasa olumsuz tepki verirken, gözler 25 Temmuz'daki faiz toplantısına çevrildi. Analistlere göre, sınırlı beklenen faiz indiriminin daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 
TCMB, Ekonomi
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