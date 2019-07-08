Çetinkaya etkisi sonrası, gözler 25 Temmuz'a çevrildi
38 dakika önce
TCMB başkanlığına yapılan atamaya piyasa olumsuz tepki verirken, gözler 25 Temmuz'daki faiz toplantısına çevrildi.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32
başkanlığına yapılan atamaya piyasa olumsuz tepki verirken, gözler 25 Temmuz'daki faiz toplantısına çevrildi. Analistlere göre, sınırlı beklenen faiz indiriminin daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.
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